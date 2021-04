Papa: Gesù non è un ‘fantasma’, relazione non può rimanere ‘a distanza’

Città del Vaticano, 18 apr. (Adnkronos) – “Guardare, toccare e mangiare. Tre azioni che possono dare la gioia di un vero incontro con Gesù vivo. ‘Guardate le mie mani e i miei piedi’, dice Gesù. Guardare non è solo vedere, è di più, comporta anche l’intenzione, la volontà. Per questo è uno dei verbi dell’amore. La mamma e il papà guardano il loro bambino, gli innamorati si guardano a vicenda; il bravo medico guarda il paziente con attenzione”¦ Guardare è un primo passo contro l’indifferenza, contro la tentazione di girare la faccia davanti alle difficoltà e alle sofferenze degli altri”. Così Papa Francesco nel Regina Coeli che torna da piazza San Pietro. “L’incontro con Dio porta allo stupore, lo stupore della presenza di Dio”, ha aggiunto il Pontefice.

“Il secondo verbo è toccare. Invitando i discepoli a toccarlo, per constatare che non è un fantasma, Gesù indica a loro e a noi che la relazione con Lui e con i nostri fratelli non può rimanere ‘a distanza’. sul piano dello sguardo, non esiste un cristianesimo a distanza. L’amore – sottolinea Francesco – chiede la vicinanza, il contatto, la condivisione della vita. Il buon samaritano non si è limitato a guardare quell’uomo che ha trovato mezzo morto lungo la strada: si è chinato, gli ha medicato le ferite, lo ha caricato sulla sua cavalcatura e l’ha portato alla locanda. E così con Gesù stesso: amarlo significa entrare in una comunione vitale, concreta con Lui”.