Parco archeologico nazionale di Capo Colonna (Crotone): l’INGV partecipa alla campagna educativo-sperimentale

Un progetto di educazione civica sulle buone pratiche di protezione civile, con applicazione alla conservazione e alla tutela dei beni archeologici, è stato messo a punto a Crotone combinando percorsi di formazione e attività sperimentali sul territorio. La progettazione e la realizzazione delle attività – si legge sul blog INGVterremoti – sono state possibili attraverso una sinergia, consolidatasi negli ultimi mesi, tra il Liceo “G.V. Gravina” di Crotone, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Museo Archeologico Nazionale di Crotone, i Vigili del Fuoco, il Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale dei Carabinieri di Brugherio.

Nell’ambito del progetto “Le pietre che narrano…Paesaggi futuri del-La città educante”, coordinato dal professore Antonio Giulio Cosentino, il laboratorio di Beni Culturali dell’unità funzionale di Telerilevamento dell’Osservatorio Nazionale Terremoti ha partecipato alla campagna sperimentale sulla colonna del Tempio di Hera Lacinia, dalla quale prende il nome lo stesso promontorio di Capo Colonna.

A ridosso della Giornata Internazionale del Paesaggio, i ricercatori dell’INGV (Antonio Costanzo e Piero Del Gaudio, supportati da remoto da Sergio Falcone e Carmelo La Piana) hanno eseguito rilievi tramite scansione laser ed acquisito registrazioni di rumore ambientale nel sito archeologico e sulla colonna. Il posizionamento dei sensori sismici sulla sommità della colonna ed il loro recupero sono stati eseguiti dai Vigili del Fuoco di Crotone, coordinati dall’Ing. Francesco Pascuzzi, adoperando la scala italiana controventata, tenuta in posizione verticale tramite corde tenute in tiro dagli operatori non avendo possibilità di appoggio al bene. I dati raccolti durante la campagna di misure potranno supportare lo studio dello stato della colonna e l’interazione tra il terreno ed il bene culturale in caso di terremoti.

La campagna di misure è stata preceduta da un’attività formativa con didattica a distanza che ha coinvolto i ragazzi dell’istituto scolastico coinvolto nel progetto, che si è tradotta nel docu-film “Terremoti e monumenti di Crotone”.