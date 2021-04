Paura in Romania per una scossa di terremoto, nella stessa zona del devastante sisma del 1977

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è registrata alle 20:36 di questa sera nella Romania centrale, in particolare con epicentro a Vrancioaia. Come riferiscono i media regionali, l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 80 km a ovest di Brasov, a una profondità di 71.2 km. Non sono giunte finora notizie di eventuali danni, ma c’è apprensione nel paese dato che la scossa si è verificata nella stessa zona del devastante terremoto del 1977.