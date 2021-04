Pd: Agorà, ‘successo partecipazione, dato incoraggiante per coalizione progressista’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Oltre 10mila contatti contemporanei per il webinar ‘Verso le Agora’ che ha visto a confronto Goffredo Bettini con Giuseppe Conte, Enrico Letta, Elly Schlein, Nadia Urbinati e Massimiliano Smeriglio. Uno straordinario successo di partecipazione online che indica una strada: rafforzare con insistenza la coalizione progressista”. Si legge in una nota de Le Agorà di Goffredo Bettini.

“Rinsaldare il campo di forze che lavorino per la giustizia sociale, la progressività fiscale, la centralità della persona e il rinnovamento dell’Europa. Abbiamo iniziato, nel migliore dei modi, un lungo percorso aperto all’adesione di chi vorrà tramite il sito www.leagora.it”.