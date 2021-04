Pd: Carnevali a Draghi, ‘piena valorizzazione del ‘progetto bellezza”

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Valorizzare pienamente, totalmente ed in modo definitivo i progetti del cosiddetto ‘Progetto Bellezza'”. è quanto ha chiesto oggi in aula la deputata del Pd Elena Carnevali , rivolgendosi direttamente al premier Draghi.

‘Sono 273 i progetti selezionati per 150 milioni di euro, un investimento per permettere il recupero , la ristrutturazione e una vita nuova a patrimoni, beni inutilizzati , siano essi pubblici o resi pubblici come bene ‘ comune” e fruibile” – ha precisato Carnevali. La deputata del Pd ha poi aggiunto che ‘5 governi , cambi di competenze e di struttura tecnica non hanno certo agevolato la conclusione dell’iter dei progetti selezionati , che hanno però comportato per gli enti locali e i soggetti in partnership la predisposizione dei progetti esecutivi , incarichi ai professionisti e anticipazioni finanziarie , che pesano sui bilanci pubblici e su possibili impegni per le imprese per le opere ammesse al bando”.

Carnevali ha precisato che ‘Sono 44 su 273 quelli che per ora hanno visto una chiusura dell’iter e trance di finanziamento , mentre per gli altri ancora si attende la conclusione dell’iter amministrativo , di autorizzazione o certificazioni da altri enti dello Stato, la cui assenza diventa elemento ostativo per il finanziamento definitivo e conclusione delle opere”. Da qui ‘l’accorato appello” di Carnevali, a nome del partito democratico, ‘per i tanti comuni italiani , affinchè la nuova Consigliera D’Avena e la commissione , dopo il lavoro del consigliere Renna , possa arrivare in tempi brevi ed in modo efficace alla conclusione definitiva e positiva come risposta agli oltre 200 comuni che attendono da tempo una iniezione di fiducia ,di quella fiducia richiamata più volte e giustamente sollecitata anche dal presidente del consiglio.”