Pd: D’Elia, ‘Odg in Assemblea, allarme rosso Paese su partecipazione donne’

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il non ha capito fino in fondo quanto questo tema sia essenziale per la ripartenza del Paese, che è bloccato sul ruolo donne. E’ un tema che riguarda tutti, non solo le donne, la discontinuità riguarda anche noi e Letta l’ha affrontata con grande determinazione”. Lo ha detto Cecilia D’Elia nel suo intervento all’Assemblea del Pd.

“O questo partito davvero cambia e fa un grande dibattito politico, o perdiamo anche la capacità di parlare al Paese, per questo l’Odg presentato -ha spiegato la portavoce della Conferenza delle donne-. Non sono le quote rosa, è un tema di agenda politica, di allarme rosso per il Paese, di come noi siamo”.