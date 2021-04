Pd: Mauri, ‘2021 sia anno legge cittadinanza, diamo battaglia con alleati Conte II e giovani ‘

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il 2021 dovrà essere l’anno della legge sulla cittadinanza, so che è difficile ma possiamo partire dalla coalizione del Conte II, consapevoli delle difficoltà, per rendere partecipi i giovani e le giovani che vivono quella condizione, che hanno grandi idee e grandi energie che devono essere la nostra forza”. Lo ha detto Matteo Mauri nel suo intervento all’Assemblea del Pd.

“Ho presentato un Ordine del giorno su questo tema per quella che deve essere una battaglia forte del Pd, dove si vedono nostri valori”, ha aggiunto il deputato del Pd.