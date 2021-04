Perché le stelle brillano? Com’è fatto il nostro Universo? Lo Spazio e la Terra raccontati ai più piccoli dall’INFN

Perché le stelle brillano? Com’è fatto il nostro Universo? Possiamo viaggiare nello spazio? Bambini e bambine si pongono continuamente domande di questo tipo. Per cercare di rispondere alle loro curiosità l’INFN ha collaborato con la casa editrice Sassi Junior alla realizzazione di una collana di libri, di una piccola enciclopedia per bambini, che si pone l’obiettivo di raccontare in modo accattivante ma rigoroso ai più piccoli le grandi scoperte degli ultimi anni.

A partire da oggi, 29 aprile, potrete trovare in libreria e sul sito di Sassi Junior i primi due libri della collana dedicati allo Spazio e alla Terra. I volumi sono ricchi di illustrazioni e di facile lettura: 64 pagine che, grazie all’approccio domanda-risposta, stimoleranno la curiosità e la capacità di analisi dei bimbi che potranno così scoprire di più su tanti temi legati allo Spazio, dal Big Bang alle onde gravitazionali, dal sistema solare alle esplorazioni spaziali, e alla Terra, dalla biodiversità fino a inquinamento e riscaldamento globale.

Sette ricercatrici e ricercatori con esperienze e competenze diverse hanno lavorato alla realizzazione di questi due volumi, ma la collaborazione tra INFN e Sassi non si ferma qui, ci sono nuovi volumi in cantiere che presto saranno disponibili in libreria.