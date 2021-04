Perseverance ha fotografato un arcobaleno su Marte? La NASA fa chiarezza

Il rover Perseverance della NASA ha scattato una foto domenica scorsa che sembrava mostrare un arcobaleno che si inarcava attraverso il polveroso cielo di Marte. L’immagine mozzafiato è diventata virale in poco tempo sui social, così come la spiegazione dell’arcano, illustrata dalla NASA.

“Molti hanno chiesto: è un arcobaleno su Marte? No. Gli arcobaleni non sono possibili qui. Gli arcobaleni sono creati dalla luce riflessa dalle goccioline d’acqua rotonde, ma qui non c’è abbastanza acqua da condensare, ed è troppo fredda per essere liquida in atmosfera. Questo arco è un riflesso della lente,” hanno scritto martedì i funzionari dell’Agenzia tramite l’account Twitter ufficiale di Perseverance.

Il rover ha catturato la foto utilizzando la sua fotocamera posteriore sinistra: “Ho dei parasole sulle mie Hazcams anteriori, che sono stati considerati mission-critical (ne ho bisogno per spostarmi in avanti e di solito mi muovo in avanti). I parasole non erano considerati essenziali sulle mie Hazcams posteriori, quindi si possono vedere artefatti di luce nelle immagini di queste fotocamere,” è stato spiegato.

Perseverance è atterrato all’interno del cratere Jezero di Marte, largo 45 km, il 18 febbraio. Il rover si sta attualmente preparando a osservare i voli storici del Mars Helicopter Ingenuity della NASA, che è stato recentemente rilasciato dal rover.

La campagna di volo di Ingenuity, progettato per dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte, potrebbe iniziare l’11 aprile, hanno reso noto i funzionari della NASA.

Dopo che Ingenuity avrà finito di volare, Perseverance inizierà a concentrarsi sui propri obiettivi scientifici. Il rover delle dimensioni di un’auto andrà a caccia di segni di vita passata nell’area del cratere Jezero, che miliardi di anni fa ospitava un lago e un delta del fiume.

Perseverance raccoglierà e immagazzinerà anche diverse dozzine di campioni particolarmente promettenti per il successivo ritorno sulla Terra, dove potranno essere esaminati in dettaglio dagli scienziati in laboratori ben attrezzati. Una campagna congiunta NASA-ESA trasporterà questo materiale sulla Terra forse già nel 2031.