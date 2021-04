Pesce surgelato ritirato dai supermercati: pericolo per la salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per pesce surgelato contenente additivi che possono causare reazioni in soggetti allergici. Nello specifico si tratta di Spiedini di Mazzancolle a marchio Bofrost Marecuador. Il lotto di produzione richiamato è il numero BIC 1005, con data di scadenza indicata in 05/07/2022, venduto in unità di peso da 450 grammi. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di solfiti non dichiarati in etichetta“, che possono causare reazioni allergiche e shock anafilattico.