Merlo indiano insulta vicino che gli faceva peti e boccacce: scoperto dalla padrona, si è scusato e adesso tratta bene l’uccello

Non c’è pace per un merlo indiano che vive in un giardino della villa in un comune della zona del Rhodense. Da mesi il merlo insulta quotidianamente con parolacce irripetibili il vicino di casa ogni qualvolta passa davanti alla gabbia del merlo. La vicenda si è trascinata per diversi mesi fino a quando la padrona del merlo si è insospettita, in quanto il volatile non insulta nessun altro di quelli che passano davanti al suo cancello, ma riserva le sue attenzioni e le parolacce solo a quel vicino. La donna ha voluto vederci chiaro sospettando che il vicino facesse degli scherzi al merlo indiano che reagiva a sua volta insultandolo pesantemente. La signora si è appostata dietro un albero per alcune volte ed ha scoperto qualcosa di inimmaginanbile. Il vicino infatti ogni volta che passava vicino al merlo indiano lanciava in sua direzione dei peti facendo contemporaneamente delle boccacce. La storia si è risolta con l’intervento della signora che dopo essersi consultata con l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha preso di petto il vicino che si è scusato promettendo di salutare con buona creanza e non con fastidiosi odorazioni il merlo ogni mattina e cosi sono cessate anche le parolacce del merlo infastidito non si sa se piu dalle puzzette o dalle boccacce che gli riservava il vicino di casa.