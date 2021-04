Piogge torrenziali, alluvioni lampo e frane in Indonesia: case sommerse da acqua e fango, almeno 23 morti e migliaia di sfollati [FOTO]

Frane e alluvioni lampo innescate da piogge torrenziali nella parte orientale dell’Indonesia hanno provocato la morte di almeno 23 persone e migliaia di sfollati. Una colata di fango è scesa dalle colline nella notte, investendo ha quasi 50 case nel villaggio di Lamenele sull’isola di Flores. I soccorritori hanno recuperato 20 corpi e 9 feriti, ha riferito Raditya Jati, portavoce dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. Nel villaggio di Oyang Bayang sono stati trovati altri 3 corpi di abitanti dei villaggi spazzati via da alluvioni lampo. In un altro villaggio, Waiburak, 4 sono rimasti feriti e 2 sono dispersi a causa delle le piogge notturne hanno fatto esondare i fiumi. Centinaia di persone sono fuggite da case sommerse dall’acqua, alcune delle quali sono state spazzate via dalle inondazioni improvvise, ha reso noto Jati. Centinaia di persone sono state coinvolte nelle operazioni di soccorso, ostacolate da interruzioni di corrente e strade bloccate.

Sono state segnalate gravi inondazioni anche a Bima, una città nella vicina provincia di West Nusa Tenggara, che hanno costretto costringendo quasi 10mila persone a fuggire, ha spiegato Jati.

Le ondate di maltempo stagionali causano frequenti frane e inondazioni e uccidono dozzine di persone ogni anno in Indonesia, una catena di 17mila isole dove milioni di persone vivono in zone montuose o vicino a fertili pianure alluvionali. A gennaio, 40 persone sono morte in 2 smottamenti nella provincia di West Java.