Polizia: Mattarella, ‘importante contributo in sfida Covid, vicini a cittadini’ (2)

(Adnkronos) – “A salvaguardia della salute di tutti, l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento è stata orientata -sottolinea Mattarella- a giusto rigore ed equilibrio. Di Particolare rilievo sono le azioni di contrasto e di prevenzione alle iniziative della criminalità in ambito economico, tese ad approfittare di una accresciuta fragilità del tessuto produttivo e sociale”.

“In questa circostanza, un particolare pensiero rivolgo agli appartenenti alla Polizia di Stato toccati in prima persona dal contagio e alle loro famiglie. Umanità e fermezza, prossimità e impegno sociale connotano il servizio generoso del Corpo, nel quale ogni giorno si rinnova l’attuazione di quei principi che hanno ispirato la legge n.121/1981, di cui nel 2021 ricorre il quarantesimo anniversario”.

“La riforma, nel caratterizzare l’evoluzione dell’assetto organizzativo e dell’azione della Polizia di Stato negli ultimi decenni, con i suoi profili innovativi ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione del Corpo e, più in generale, dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza”.