Pollo, purè, formaggi e gelato: il pasto dell’astronauta Thomas Pesquet prima del decollo con SpaceX Crew-2

E’ tutto pronto per il nuovo lancio da Cape Canaveral con destinazione Stazione Spaziale Internazionale. La partenza di SpaceX Crew-2 della NASA, la seconda missione di rotazione dell’equipaggio con 4 astronauti a bordo di un veicolo spaziale commerciale e la prima con due astronauti partner internazionali, è ormai imminente. Il giorno del lancio doveva essere oggi, ma tutto è stato spostato a domani, 23 aprile.

A bordo ci sarà anche Thomas Pesquet, che diventerà quindi il primo astronauta ESA a volare a bordo della Crew Dragon di SpaceX, che partirà dalla Florida su un razzo Falcon 9. Insieme a lui gli astronauti NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur e l’astronauta della JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese) Akihiko Hoshide. La missione di Thomas si chiama “Alpha“, come la stella Alpha Centauri appartenente allo stesso sistema di Proxima, nome della sua prima missione.

E proprio Thomas ha voluto questa sera, sulla propria pagina Facebook, condividere con i suoi fan la sua ultima cena prima del decollo. Un piatto completo e invitante, a base per lo più di prodotti francesi. “Grazie a tutti i team di NASA-National Aeronautics and Space Administration e SpaceX che si prendono cura di noi qui al NASA’s Kennedy Space Center, siamo grati che abbiano fatto il passo extra per farci godere del nostro ultimo (per ora) giorno sulla Terra! – scrive l’astronauta nel post – Domani il lancio! Stasera il nostro pasto definitivo (non lo chiamiamo ultimo pasto per ovvi motivi 😀). Questo è nel mio menù:

Pollo arrosto e purè (semplice)

Vassoio di formaggi e baguette (francese)

Gelati per dolce (classico)

Buon appetito e ci vediamo tutti nello spazio! #MissioneAlfa”.