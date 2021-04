Dalla posizione in real time delle navi fino allo stato degli impianti: accordo Telespazio-Sync Lab per ottimizzare la gestione delle flotte marittime

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e Sync Lab, System Integrator leader nella realizzazione di sistemi digitali, hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire soluzioni integrate innovative nel settore della gestione delle flotte marittime.

Con tale accordo, le due aziende offriranno al mercato maritime un servizio in grado di monitorare, con ogni tipo di device e in ogni parte del mondo, tutti i dettagli operativi di una flotta: dalla posizione in real time delle navi fino allo stato dei diversi impianti.

Il servizio, basato sull’integrazione tra i servizi di connettività globale ibrida (terrestre/satellitare) di Telespazio con SeaStream, il Fleet Operation Center di Sync Lab, permetterà ad armatori e operatori marittimi di avere il pieno controllo, in totale sicurezza, delle proprie flotte, siano esse in mare o in porto.

La partnership tra Telespazio e Sync Lab, che fa leva sulle competenze consolidate di entrambe le aziende, si pone l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione e informatizzazione del settore maritime, mettendo a disposizione degli operatori una soluzione integrata in grado di generare risparmi ed efficienza, oltre che garantire un alto standard di sicurezza.