Premio Strega: incontri con i 12 autori candidati online e in presenza (2)

(Adnkronos) – Ci sono poi le iniziative online di Effetto Strega, che dal 30 maggio, sulla pagina Facebook della Scuola del Libro, trasmetterà le interviste ai candidati realizzate dagli allievi del master “Il lavoro editoriale” con gli studenti delle scuole che compongono la giuria del Premio Strega Giovani, e di A pranzo con lo Strega, che dal 20 aprile al 7 maggio vede i candidati coinvolti in una conversazione con i librai del circuito LibridaAsporto, in diretta sulla loro pagina Facebook e canale YouTube.

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca e con Ibs.it, sponsor tecnico.