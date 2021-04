Previsioni Meteo, arriva un nucleo instabile da Nord: imminente il brusco peggioramento del tempo

Le condizioni bariche vanno progressivamente deteriorandosi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con le previsioni meteo all’insegna del peggioramento imminente. Già la pressione al suolo è in visibile calo con valori scesi mediamente tra 1.010/ 1.012 hpa su tutto il territorio nazionale a fronte dei 1.020/1.030 hpa dei giorni scorsi. Nelle prossime ore, soprattutto alle quote medio-alte atmosferiche, ci sarà un calo apprezzabile dei geo-potenziali, a indicare l’ingresso progressivo di una massa d’aria più fredda in quota che attiverà una diffusa instabilità su molte regioni. Già in queste ore mattutine molte nubi sono presenti sul medio-basso Tirreno in mare, sulla Sicilia, anche sull’alto Adriatico, sull’Appennino toscano, con prime piogge e alcuni rovesci sparsi; prevale il tempo asciutto e più ampiamente soleggiato altrove. Ma, soprattutto nel pomeriggio, via via le nubi si faranno più intense e diffuse verso tutte le regioni centrali con attivazioni di rovesci e temporali più strutturati, più intensi e anche più duraturi, in particolare sulla Toscana centro-orientale, anche sulla Romagna meridionale, poi su Umbria, settori interni marchigiani, Centro Est Lazio, Abruzzo, Molise e Foggiano, Gargano. Altri addensamenti e rovesci diffusi sul Piemonte occidentale e meridionale, locali fra la Liguria e l’Emilia e su Alpi e Prealpi centro-orientali; qualche rovescio sparso anche tra la Campania occidentale e meridionale, la Lucania, la Puglia centrale e fino al Nord della Calabria.

Rovesci e temporali più intensi sulla Sardegna settentrionale, specie tra Olbia Tempio e Nuorese, meglio altrove. Nel tardo pomeriggio e in serata, i fenomeni si faranno più intensi soprattutto tra l’Abruzzo, il Molise, il Foggiano anche con temporali di una certa consistenza, in estensione al resto della Puglia la sera. Piogge e locali temporali ancora diffusi tra la Toscana, l’Umbria, le Marche e i settori interni laziali. Insisteranno piogge e rovesci sul Piemonte centro-occidentale, più localizzati sulla Liguria e su Alpi e Prealpi centro-orientali. Ancora rovesci di buona consistenza sul Nordest della Sardegna, tra Olbia Tempio e il Nuorese, localmente fino anche all’Ogliastra, tempo migliore altrove, soprattutto sul resto del Nord e sul resto del Sud. Secondo le previsioni meteo, l’area dove si esplicherà la maggiore perturbabilità sarà quella centrale, circoscritta dalla linea tratteggiata bianca nella cartina interna, ossia tra la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Lazio, l’ Abruzzo, il Molise, il Centro Nord della Puglia e localmente il Nord della Campania. In serata, possibili locali nevicate sui monti tra Abruzzo e Molise fin verso i 1.200/1.300 m, se non anche localmente più in basso verso la mezzanotte. Previsioni meteo all’insegna di un tempo migliore, con i cieli soleggiati e sostanziale assenza di piogge, sul basso Tirreno, tra la Calabria centro-meridionale e la Sicilia, sulla Sardegna centro-meridionali e sulle rimanenti aree centro-orientali del Nord e dell’alto Tirreno. Sotto l’aspetto delle temperature, è atteso un progressivo calo, ma più sensibile dalla sera e verso la mezzanotte, soprattutto sui settori centro-settentrionali adriatici, sulle aree relative appenniniche e sui settori centro-orientali del Nord. Infine, uno sguardo ai venti, in rinforzo dai quadranti settentrionali e orientali sul medio-alto Adriatico e sul Centro Nord Appennino, localmente anche sulle aree settentrionali; moderati con rinforzi occidentali sul Canale di Sardegna, da Ovest/Nordovest sul Canale e sul Mare di Sicilia, moderati o forti meridionali sullo Jonio e sul basso Adriatico.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: