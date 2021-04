Previsioni meteo: break instabile al Centro Sud, variabilità e precipitazioni anche in altre Regioni

La circolazione instabile in quota che ha portato nubi e rovesci diffusi nei giorni scorsi su buona parte dei settori italiani, è evoluta oramai verso l’Est Europa. Come da previsioni meteo, il tempo per la giornata odierna vedrà un maggiore e più ampio soleggiamento, soprattutto su quelle aree dove di più si è manifestata l’instabilità nelle ultime ore, ossia su quelle centro-meridionali. Si tratta di un miglioramento provvisorio, poiché già dalla prossima notte e ancor più nella giornata di domani, su questi medesimi settori arriverà un nuovo e più intenso peggioramento. Tuttavia, sulle aree centro-meridionali, la stabilità sarà prevalente nelle prossime immediate ore. Vanno evidenziati, invece, maggiori fastidi sulle regioni di Nordovest, soprattutto sul Piemonte, localmente sulla Liguria di Ponente, poi sui settori alpini e prealpini centro-orientali e, in maniera più intensa, sulla Sardegna, soprattutto in giornata.

Su queste aree, infatti, agiscono correnti più umide, indotte da una debole bassa pressione in azione in prossimità delle Baleari, con previsioni meteo per addensamenti nuvolosi più intensi e anche con piogge e rovesci sparsi, in intensificazione nelle ore pomeridiane. Già in queste ore mattutine, le nubi sono più presenti su queste aree, con qualche primo addensamento e brevi rovesci, in particolare sulla Liguria di Ponente, qualche rovescio su alta Lombardia e qualche altro localizzato sulla Sardegna centro-meridionale. In giornata, sono attese nubi in intensificazione su Alpi e Prealpi centro-orientali, sul Centro Ovest e Centro Nord Piemonte e ancora più sulla Sardegna, specie centro settentrionale e orientale, con rovesci via via più diffusi e localmente anche più intensi, specie al pomeriggio. In serata, le previsioni meteo computano una nuvolosità in intensificazione anche sul medio-basso Tirreno in Mare e sulla Sicilia, anche qui con arrivo di qualche rovescio sparso. Tempo migliore sul resto del paese, ma con aumento di nubi nel ardo pomeriggio sera sulle regioni tirreniche e localmente anche verso quelle appenniniche. La temperatura è prevista in aumento al Centro Sud e sulle isole maggiori, stazionarie al Nordovest, in leggero aumento anche al Nordest, con massime diffusamente tra +17 e +22°, ma punte anche verso i +23/+24°C sulle aree pianeggianti centro meridionali.

