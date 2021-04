Previsioni Meteo, cambia tutto per il weekend pasquale. Piogge e rovesci la Vigilia, vento e freddo per Pasqua

A 72 ore circa dalla ricorrenza della Pasqua 2021, oramai, la previsione meteo ha una buona affidabilità. Tutti centri di calcolo, in maniera piuttosto uniforme, disegnano l’irruzione di una circolazione fredda di matrice baltica attraverso l’Europa centrale fino al nostro bacino, con asse diretto proprio sull’Italia. Lo squarcio depressionario a carattere freddo, dovrebbe operare da Nordest verso dapprima l’alto Adriatico, poi in sfondamento sulle regioni centrali adriatiche e verso quelle centro-meridionali. La tempistica, vedrebbe un’azione perturbata, probabilmente la più importante legata all’irruzione dell’aria baltica, nel corso di sabato pomeriggio-sera di Vigilia.

L’avvicinamento della seccatura più fredda in quota verso il Nordest italiano, innescherebbe una circolazione temporaneamente più umida meridionale sul nostro bacino i sui settori centro-meridionali italiani, in grado di attivare una estesa nuvolosità nel pomeriggio di sabato su buona parte delle regioni, soprattutto centro-meridionali, associata a piogge e rovesci diffusi, dalla Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, e poi più giù fino al Molise, Campania, Lucania e Puglia. Fenomeni via via più intensi in Appennino e sul medio Adriatico, magari anche forti la sera tra sud Umbria, Nordest Lazio, Abruzzo Molise e Nord Puglia, Gargano. Qualche addensamento con locali piogge anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, soprattutto tra Bresciano, aria meridionale dolomitica e Centro Nord Veneto, localmente sulla Romagna, sull’Ovest Piemonte e sul Nordest della Sardegna. Tempo migliore su resto dell’Italia, magari solo con un po’ più di nubi irregolari entro la serata di sabato.

Per la festività di Pasqua, domenica 4 aprile, a dire il vero già dalla notte su domenica, farebbero irruzione sull’ Italia venti più freddi settentrionali, con deciso e anche significativo crollo termico, fino anche a 10°C sul medio-basso Adriatico e sui settori appenninici rispetto all’antivigilia, e ancora nubi con rovesci sparsi al mattino al Centro Sud, di più tra basso Lazio, Est Campania, Molise, Lucania e Puglia. Via via, in giornata, secondo le ultime previsioni meteo, l’instabilità andrebbe concentrandosi su basso Lazio, sul Sud della Campania e, di più, tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale, qui anche con rovesci di una certa consistenza o persino temporali; previsioni meteo per rovesci e locali temporali anche sulla Sardegna meridionale, tempo migliore altrove, ma ancora più freddo, specie sui versanti adriatici e appenninici. Venti in rinforzo su tutti i settori centro-meridionali e sui rispettivi bacini, localmente anche forti dai quadranti settentrionali sul medio-basso Adriatico, su tutti i settori ionici, localmente sul medio-basso Tirreno e sui bacini settentrionali e sud-orientali della Sardegna.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: