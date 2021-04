Previsioni Meteo, due giorni di bel tempo in tutt’Italia

La circolazione di aria fredda proveniente dal Mare del Nord sta abbandonando le nostre regioni, essendosi portato il fulcro del nucleo instabile verso il Sudest Europa. Previsioni meteo, quindi, all’insegna del bel tempo soleggiato per un repentino recupero dell’alta pressione dai settori occidentali. Particolarmente soleggiata sarà la giornata di oggi, con cieli in prevalenza sereni su gran parte del territorio, salvo ultimi addensamenti nuvolosi sull’estremo Sud, segnatamente sul Nord della Sicilia e sul Sud della Calabria, localmente sui settori costiere meridionali pugliesi e nubi basse anche sulla Liguria, verso l’alta Toscana, ma senza altre conseguenze degne di nota.

Tuttavia, la scia delle correnti fredde interesserà ancora parte dei nostri settori soprattutto del basso Adriatico e meridionali, comportando ancora una giornata, quella odierna, abbastanza fresca. Per di più, su questi settori, le previsioni meteo computano per oggi una ventilazione moderata, localmente sostenuta settentrionale, in particolare su basso Adriatico, sul Sud della Puglia, sui settori ionici calabresi e sullo Jonio in mare tutto, qui con venti anche forti sia in mare, sia localmente sui settori interni appenninici calabresi e sul Sud della Puglia, con raffiche verso i 60/70 anche 80 km/h. Le previsioni meteo circa le temperature, computano un calo anche sul medio-basso Tirreno e sulla Sicilia, dove, invece, fino a ieri valori sono stati un po’ più miti. Temperature in aumento tra 1 e 3° al Centro Nord in genere con massime attese mediamente in pianura tra +12 e +15/+16°C, ma punte fino a +17/+18°C. Nella giornata di domani, continuerà il tempo asciutto e ampiamente soleggiato quasi ovunque, anche se vanno computate più nubi, soprattutto sulle regioni settentrionali, localmente alpine e prealpine, magari qualche nube in più anche sulla Sardegna. Si tratta dei prodromi di un nuovo peggioramento del tempo che prenderà piede soprattutto al Nord e poi al Centro nel corso del fine settimana. Temperature, però, per domani, in aumento più apprezzabile su tutto il paese, mediamente di 1/3°, ma fino a +4/+6°C localmente, come in Sardegna, e valori generalmente più miti di giorno.

