Previsioni Meteo, è ancora maltempo: tornano le piogge su molte regioni

Dopo la breve pausa delle piogge, perlomeno più intense e più estese sull’Italia, accorsa nella giornata di ieri, quando le precipitazioni sono state piuttosto deboli e localizzate in particolare al Centro Nord, ecco puntualmente ripresentarsi, come da previsioni meteo, un nuovo impulso instabile più significativo di matrice nordeuropea all’indirizzo soprattutto delle regioni centro-meridionali. Una nuova saccatura a carattere relativamente freddo proveniente dal Baltico, è tornata a incidere verso il Centro Est Europa, tuttavia non riuscendo ad affondare con il flusso principale verso il nostro bacino, altrimenti si sarebbe realizzato un ennesimo peggioramento a carattere freddo. Scongiurata, quindi, una invernata tardiva, comunque in direzione dell’Italia è riuscito a inserirsi un impulso instabile secondario attualmente penetrante verso il Tirreno centrale, il quale sta già arrecando diffusa instabilità e in maniera ancora più intensa ne arrecherà nel corso dei prossimi giorni.

Circa la giornata odierna, le nubi e le piogge interesseranno, secondo le previsioni meteo, soprattutto le regioni centro meridionali, solo in forma occasionale e debole il Nord Appennino, la Toscana e occasionalmente le aree alpine e prealpine centro orientali. In questa mattinata, addensamenti nuvolosi piuttosto compatti associati a rovesci moderati sono in azione sul Lazio meridionale, su Abruzzo, Molise, diffusamente sulla Campania, sulla Calabria, sulla Lucania e sul Centro Est della Sicilia. Piogge sparse sul Sud della Puglia e qualcuna sul Nordest della Sardegna. Nubi irregolari diffuse tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, soprattutto aree appenniniche centro-orientali, ma su questi settori scarsi fenomeni o solo qualcuno localizzato su Emilia-Romagna e Centro Nord Toscana. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto dell’Italia, soprattutto al Nord, salvo nubi irregolari al Nordest. Fino alle ore centrali, attesi rovesci e temporali più intensi sul basso Lazio, area Latina, sulla Campania, localmente sul tratto di Tirreno in mare tra la Sardegna e le coste campane, e rovesci di una certa intensità anche sulla Calabria, Lucania, Golfo di Taranto e verso la Puglia, specie centro-meridionale.

Nelle ore pomeridiane insisteranno nubi e rovesci diffusi sui settori centro-meridionali, più ricorrenti ancora una volta sulla Campania, sulla Puglia, sulla Calabria centro-settentrionale, sulla Lucania; piogge e rovesci anche forti sulla Sardegna centro orientale, locali sulla Sicilia e sul Centro Appennino, tra Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Qualche addensamento con rovesci localizzati su Alpi e Prealpi centro-orientali, tempo migliore altrove. Nella sera, piogge essenzialmente al Sud, di più tra Puglia, Lucania, Nord Calabria, localmente Nord Sicilia; ancora rovesci sulla Sardegna orientale, soprattutto tra Ogliastra e Est Nuorese. Migliorerà al Centro e meglio anche al Nord, salvo addensamenti ancora su Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, sempre in prevalenza sotto media sui settori peninsulari, un po’ sopra media sulla Sicilia, con valori massimi fino a +22°C in pianura dove più soleggiato, magari anche qualche punta oltre in Sicilia, mediamente attese tra +15 e +20° C altrove.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: