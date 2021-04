Previsioni Meteo, è tornato l’Anticiclone: sole in tutt’Italia, ma che freddo al mattino!

Condizioni anticicloniche continuano a essere dominanti anche per la giornata odierna su gran parte del territorio italiano. L’alta pressione, infatti, come da previsioni meteo, staziona proprio tra l’Italia e l’Est Europa, con massimi di 1032 hpa sulle arie danubiane, ma valori medio-alti anche su tutta la nostra penisola di più al centro-sud, mediamente tra 1028 e 1030 hpa, un po’ meno al Nord, ma comunque sui 1024/1026 hpa anche qui. Il tempo conseguente non può che essere naturalmente stabile e anche ampiamente soleggiato, anzi sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, prevale il sole splendente pressoché ovunque, salvo qualche nube in più qua e là, ma incidenza davvero localizzata. Bel tempo asciutto anche sul resto del paese, sebbene sulle aree settentrionali, in particolare in queste ore mattutine tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, soprattutto centro-occidentale, siano presenti un po’ più di nubi, soprattutto medio-basse, che arrecano cieli un po’ più scuri, localmente anche coperti, tuttavia senza altre conseguenze associate.

Una nuvolosità irregolare è presente anche sul Friuli-Venezia Giulia centro-orientale, ma anche qui senza altre conseguenze. Secondo le previsioni meteo sono attesi pochi cambiamenti per il corso della giornata, con sole che continuerà a farla da padrone su tutta l’Italia, ma sempre di più sulle aree centro-meridionali peninsulari e anche sulla Sicilia. Sulla Sardegna e sulle aree del medio-alto Tirreno è previsto, invece, via via dal tardo pomeriggio e ancora di più verso sera, un aumento di nubi irregolari da Ovest e nubi irregolari continueranno a insistere soprattutto sui settori centro-occidentali del Nord poi verso quegli e alpini prealpini centro-orientali. Andrebbero segnalate anche possibili deboli piogge in serata sui settori alpini nord-occidentali, tra alto Piemonte localmente Valle d’Aosta, occasionali anche su Alpi più settentrionali della Lombardia e del Friuli, prodromi, questi, di un progressivo peggioramento al Nordovest e sull’alto Tirreno che interverrebbe fra la notte e poi soprattutto nel corso della giornata di domani. Sotto l’aspetto termico, vanno rilevate ancora temperature fredde mattutine, sebbene il leggero aumento rispetto ieri, con ancora diffuse gelate sui settori appenninici e aree interne centro meridionali e localmente sulle pianure centro-orientali del Nord. Temperature massime, invece, attese tutte in aumento di qualche grado, con valori mediamente in pianura tra 15 e 20°C, ma punte anche di 21/22°C localmente, al Centro Sud e Sardegna.

