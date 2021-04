Previsioni Meteo, è un lunedì di forte maltempo al Sud: ancora neve in Appennino

Una circolazione instabile, soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera e isolatasi tra l’Europa centrale e il nostro bacino oramai da diversi giorni, continua a tenere in scacco l’Italia. Secondo le previsioni meteo, per oggi e ancora per domani, questa azione produrrà ancora nubi e piogge su diversi settori italiani, prima di essere assorbita dal flusso instabile principale verso il Centro Nord Europa entro metà settimana. Dunque, ancora una giornata, quella odierna, all’insegna di nubi diffuse su diverse regioni italiane, associate naturalmente a piogge e rovesci sparsi, tuttavia non ovunque sul territorio. Infatti, le correnti settentrionali instabili anche a carattere relativamente freddo, sono attese agire più direttamente sulle regioni centro-meridionali e insulari, in forma più localizzata sulle restanti regioni, dove non mancano e non mancheranno anche per le prossime ore ampie schiarite. Ma ecco il dettaglio fino alla mezzanotte prossima.

Intanto, in queste ore mattutine, gli addensamenti nuvolosi più intensi sono presenti sulla Sardegna centro-meridionale, con rovesci diffusi soprattutto tra l’Oristanese, il medio Campidano, il Cagliaritano, Carbonia Iglesias, sull’Ovest Nuorese, anche con temporali sulle coste tra Oristanese, Medio Campidano e Carbonia Iglesias. Rovesci sulla Calabria, soprattutto Cosentino, Catanzarese, Vibo Valentia, altri sul Messinese, nel Nordest della Sicilia e altri ancora sul medio Adriatico, tra Est Abruzzo e Nordest Molise. Rovesci e temporali anche sullo Jonio settentrionale in mare, di fronte alle coste meridionali del Salento, nubi irregolari sulle aree appenniniche, resto del Sud e al Nordest, ma con scarsi fenomeni associati. Più sole altrove.

Via via, in giornata, l’instabilità andrà accendendosi sulle regioni appenniniche centro-meridionali, tra il Lazio, l’Abruzzo occidentale, il Molise, la Campania e fino poi all’Appennino lucano-calabrese, ma anche su tutti i relativi e settori tirrenici, con piogge, rovesci e anche temporali diffusi. Addensamenti e locali rovesci sulla Puglia centro-meridionale, sul Nord della Sicilia e ancora irregolari sulla Sardegna, qui in forma più attenuata rispetto al mattino. Possibili nevicate in Appennino a 1.000/1.300 m e fiocchi alle medesime quote anche sui monti Sardi del Gennargentu. Addensamenti e rovesci sulle Prealpi centro-orientali, con fiocchi a 1.300/1.400 m, localmente sul Friuli-Venezia Giulia, qualche rovescio con fiocchi anche sulle Alpi e Prealpi occidentali, soprattutto piemontesi e sui rilievi del Ponente ligure. Nubi irregolari altrove, ma scarsi fenomeni e con maggiori schiarite soleggiate. Le piogge più intense al mattino sono attese sulla Sardegna, nelle ore pomeridiane, invece, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sul medio-basso Tirreno. In serata, previsioni meteo ancora per possibili rovesci sull’Appennino abruzzese-molisano, sulle coste del medio-basso Tirreno, sulla Calabria centro-meridionale e sul Nord della Sicilia, occasionali sul Golfo di Taranto e sul basso Adriatico, meglio altrove. Le temperature sono attese senza grosse variazioni o in lieve calo sulle regioni adriatiche e appenniniche, con massime non oltre i +18/+20°C sulle aree pianeggianti più soleggiate, mediamente sui +13/+16° altrove. Infine uno sguardo ai venti, attesi in prevalenza nordoccidentali, deboli moderati sui settori peninsulari, moderati o forti sui bacini e sulle isole, più intensi sul basso Tirreno e sui Mari e Canali delle isole maggiori.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: