Previsioni meteo: fase più fredda nelle prossime 24 ore con nevicate fino a bassa quota. Accumuli fino a 20cm: i dettagli

Sull’Italia continua a essere presente una circolazione di aria fredda, proveniente dal Mare del Nord. Il tempo, tuttavia, non si è mostrato particolarmente instabile nelle ultime ore per via dell’assenza di un’ azione depressionaria al suolo. Le previsioni meteo, però, per il breve termine, quindi per la prossima notte e per domani, indicano una intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni in particolare sulle regioni settentrionali italiane, specie alpine, prealpine e localmente sui settori anche pianeggianti prossimi a essi. L’incremento dell’instabilità è dovuto all’isolamento verso i settori centrali europei e anche verso il Nord Italia, di una moderata circolazione depressionaria alle quote medie dell’atmosfera, con nuclei piuttosto freddi intorno ai 5000 m i quali inducono una certa avvezione di vorticità positiva in grado di attivare movimenti ascensionali dal basso di un certo significato e con precipitazioni che andranno intensificandosi, specie in prossimità dei rilievi. In più, sui versanti di nordest sottovento, potrà attivarsi anche una blanda circolazione depressionaria alle quote medio-basse in grado di indurre correnti fredde orientali verso i settori alpini e prealpini un po’ tutti e dare luogo a una discreta instabilità orografica.

Nubi e rovesci sono già presenti localmente sulle Alpi Lepontine, fra alto Piemonte alta Lombardia, localmente su quelle Retiche occidentali, qui in forma nevosa intorno ai 1000 m. Locali piogge riguardano l’Emilia, occasionalmente il Cremonese meridionale, altre il Piemonte meridionale, anche qui con locali fiocchi sui rilievi intorno ai 1000 m e addensamenti irregolari molto localizzati anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, con fiocchi sparsi alle medesime quote. Le previsioni meteo, computano una progressiva intensificazione dell’instabilità nella notte e poi per tutta la giornata di domani, in particolare su gran parte di rilievi alpini e prealpini, con occasioni per nevicate più ricorrenti, temporaneamente anche più abbondanti e via via in calo di quota, dai 1000 m fino a 6/700 m mediamente ma, in particolare la prossima notte, fiocchi possibili fino a 3/400 m nelle vallate. L’instabilità nevosa specie sopra i 700/800 m potrebbe continuare anche per tutta la giornata di domani con accumuli, entro sera, diffusi intorno ai 5/10 centimetri, ma anche punte verso i 15 o persino 20 cm su alcuni settori intorno agli 800/1000 m, specie su quelli in blu più scuro in cartina. Nella notte possibili fiocchi con imbiancate o qualche centimetro sui rilievi emiliani occidentali, localmente su quelli del Genovese e della Toscana, fino a 7/800 m; nel corso della giornata di domani, giovedì 15, specie pomeriggio-sera, previsioni meteo per fiocchi anche sull’Appennino centrale, in particolare sulle aree interne abruzzesi, marchigiane meridionali e dell’Est Lazio, intorno ai 1000 m. Oltre alle nevicate su questi rilievi, sono attesi anche piogge sparse sulle pianure del Nord, locali anche tra Toscana e Nord Lazio, diffuse sulla Sicilia, occasionali e deboli verso il sud della Calabria in serata. Tempo migliore sul resto del paese.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: