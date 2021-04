Previsioni Meteo, irrompe aria più fredda: torna la neve fino a quote collinari nelle prossime ore

Uno degli aspetti più salienti legati alla fase di maltempo in atto e in prosieguo anche per le prossime ore e per buona parte di domani, sarà senz’altro quello termico. Accanto alle piogge importanti che avranno luogo nelle prossime ore, va rilevato, secondo le previsioni ultime, l’apprezzabile calo delle temperature che riguarderà buona parte dell’Italia, soprattutto a iniziare dalle prossime serali-notturne e per la giornata di domani. Di conseguenza, in seguito al calo termico, verranno a crearsi via via le condizioni anche per locali nevicate in progressivo abbassamento di quota, dapprima sui settori alpini e prealpini centro-orientali, poi anche sul Centro Nord Appennino. Vediamo in questa sede, più nel dettaglio, quali potranno essere le aree a maggior rischio fiocchi tra la prossima sera-notte e poi nel corso della giornata di domani.

Secondo le previsioni meteo, la neve più bassa, intorno ai 500/600 m, potrà iniziare a scendere in tarda serata e verso la mezzanotte sul Trentino-Alto Adige poi, in nottata e verso la mattinata di domani, neve a quote collinari anche sulle Prealpi venete e del Friuli. Via via, nel corso della mattinata di domani, la temperatura si abbasserà notevolmente anche verso il Nord Appennino e i fiocchi potranno scendere a 500/600 m anche sui rilievi tra il Bolognese, la provincia di Cesena, sui rilievi nord-orientali della provincia di Firenze, sul Nord Aretino, sui settori settentrionali della provincia di Prato e Pistoia, magari a quote leggermente più alte, 600/800 m, anche sui rilievi del Modenese e del Reggiano. Sempre in mattinata previsioni meteo per fiocchi ancora più in basso su Nord Veneto, Trentino, Nord Friuli, fino a 3/400 m. Via via, nel corso del pomeriggio, fiocchi collinari, sempre intorno ai 500/600 m, ancora sulle aree interne del Cesenate, Forlivese, a 5/700 m anche verso le Marche, l’Umbria, l’Est Aretino e, in serata, fino all’Abruzzo e al Nordest Lazio. Gli accumuli collinari più significativi sono attesi sui settori alpini e prealpini nordorientali, tra il Trentino, il Veneto e il Friuli, anche con 4/7 cm; sul Centro Appennino si avranno in linea generale imbiancate o, al più, qualche centimetro localmente. Per la giornata di domani, le previsioni meteo non computato nevicate sul resto delle Alpi, dove continuerà a fare freddo, ma cesseranno le precipitazioni, né sul resto degli appennini, qui per temperature ancora non abbastanza basse.

