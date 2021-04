Previsioni Meteo Lombardia: da domani pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato

“Oggi passaggio di una blanda depressione in quota con variabilità. Da giovedì e fino a sabato pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso con addensamenti su Prealpi nel pomeriggio.

Precipitazioni: non escluso qualche isolato piovasco su rilievi prealpini nel pomeriggio

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 18 e 20°C

Zero termico: intorno a 2100 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in serata tendenti a disporsi da est; in montagna deboli settentrionali.