Previsioni Meteo Lombardia: instabilità nei prossimi giorni, in particolare a ridosso dei rilievi

“Fino a metà della prossima settimana una vasta area depressionaria insiste su gran parte dell’Europa determinando condizioni per lo più di variabilità accompagnate da intervalli di instabilità, in particolare a ridosso dei rilievi. Temperature massime in lieve graduale aumento“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani inizialmente molto nuvoloso. Dal mattino nuvolosità irregolare, alternata a intervalli con passaggi di velature, in particolare sui settori occidentali.

Precipitazioni: fino al primo mattino e nel pomeriggio deboli a ridosso dei rilievi. Altrove occasionali. Anche a carattere di breve rovescio. Limite neve intorno a 1500 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Pianura minime intorno a 5°C, massime intorno a 18°C.

Zero termico: intorno a 1900 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest sudovest; in montagna deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi a tratti fino a localmente moderati.