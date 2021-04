Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento in arrivo, piogge e rinforzi di vento da est

“Da lunedì progressivi annuvolamenti per l’approfondirsi di una perturbazione sulla Penisola Iberica, alimentata dalla discesa di un nucleo più attivo da nord. Tra la sera di lunedì e la notte di mercoledì molto nuvoloso con precipitazioni deboli ma diffuse, e rinforzi di vento da est. Mercoledì più variabile, con piovaschi solo isolati e temporanei, ma giovedì sono probabili nuove precipitazioni più diffuse“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nuvoloso sui rilievi centro orientali, altrove inizialmente velato ma con nuvolosità in irregolare aumento già dalla mattina. Nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in tarda serata.

Precipitazioni: fino al primo pomeriggio possibili isolati piovaschi su Prealpi e Appennino; dal pomeriggio ed in serata precipitazioni più diffuse in estensione alla regione dai settori meridionali. Neve oltre 2000 metri fino al tardo pomeriggio, a quote inferiori dalla serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 10°C, massime intorno a 20°C.

Zero termico: attorno a 2400 metri, in abbassamento a 2000-2200 metri in serata.

Venti: da deboli a moderati; in pianura da est, con i maggiori rinforzi sui settori orientali, in montagna dai quadranti meridionali.