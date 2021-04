Previsioni Meteo Lombardia: pioggia fino a lunedì, temperature massime in calo

“Correnti in quota in rotazione da sudovest per l’approfondirsi di una perturbazione atlantica dalle Isole Britanniche all’Europa occidentale: progressiva tendenza al peggioramento del tempo, più evidente tra la serata di sabato e la mattina di domenica e, successivamente, tra la sera di domenica e la giornata di lunedì. Precipitazioni diffuse sul territorio e moderate nei quantitativi nel corso del primo passaggio perturbato, moderate o forti e a prevalente carattere di rovescio nel corso di lunedì. Da martedì ritorno a condizioni più stabili, con bassa probabilità di precipitazioni nella parte centrale della prossima settimana, pur in un contesto di generale variabilità“: lo rende noto l’Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: diffuse tra notte e mattino, in indebolimento o temporaneo esaurimento al pomeriggio e nuovamente in intensificazione a sera a partire da sud. Neve oltre 1300-1500 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura valori minimi compresi tra 7 e 11°C, massimi compresi tra 12 e 15°C

Zero termico: attorno a 1700-2000 metri nelle ore centrali della giornata.

Venti: in pianura tra deboli e moderati da est, con rinforzi sui settori orientali ed in attenuazione a sera; in montagna tra moderati e forti dai quadranti meridionali.