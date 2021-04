Previsioni Meteo Lombardia: nei prossimi giorni deboli piogge e temperature inferiori alle medie del periodo

“Fino all’inizio della prossima settimana sul Nord Italia insiste un’ampia ma debole circolazione depressionaria con aria fredda in quota, che non porta fenomeni di particolare rilievo sulla Lombardia: qualche temporaneo annuvolamento, con la possibilità di deboli ed occasionale pioviggine, e temperature inferiori a quanto atteso per il periodo. Precipitazioni deboli ma più probabili e sparse nel mattino di giovedì, con qualche fiocco misto a pioggia possibile anche a quote collinari. Precipitazioni isolate possibili anche in tutta la giornata di domenica, di breve durata. Più stabile lunedì“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti di Arpa Lombardia.

Domani iniziale nuvolosità irregolare, con schiarite da metà pomeriggio.

Precipitazioni: fino al primo pomeriggio deboli sparse a ridosso delle pedemontane e della rilievi affacciati alla pianura, con qualche pioviggine possibile anche in pianura; poi poco probabili. Limite neve attorno a 800 metri al primo mattino, con pioggia mista a neve momentaneamente possibile anche a quote inferiori, poi in risalita attorno a 1200 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 4°C e 6°C, massime tra 14°C e 16°C.

Zero termico: attorno a 1000 -1200 metri; a quote superiori dalle ore centrali della giornata.

Venti: da deboli a moderati: in pianura dai quadranti orientali, in montagna di direzione variabile.