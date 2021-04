Previsioni Meteo Lombardia: sole e caldo oggi e domani, da lunedì torna la pioggia

“Un temporaneo cuneo anticiclonico porta per oggi e domani tempo stabile sulla Lombardia, soleggiato e caldo. Da lunedì progressivi annuvolamenti per l’approfondirsi di una perturbazione sulla Penisola Iberica, alimentata dalla discesa di un nucleo più attivo da nord. Tra la sera di lunedì e la notte di mercoledì molto nuvoloso con precipitazioni deboli ma diffuse, e rinforzi di vento da est. Mercoledì più variabile, con piovaschi solo isolati e temporanei, ma giovedì sono probabili nuove precipitazioni più diffuse“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa Lombardia.

Domani al mattino poco nuvoloso poi aumento della nuvolosità alta e sottile fino a velato ovunque nel pomeriggio-sera, con qualche addensamento più consistente sulle Prealpi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi possibili nel tardo pomeriggio-sera sulle Prealpi orientali.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 8°C e 11°C, massime tra 22°C e 24°C.

Zero termico: attorno a 2700 metri, in abbassamento in serata.

Venti: in pianura deboli variabili, dal pomeriggio ed in serata locali rinforzi da sud sul Pavese e da est sulla pianura orientale. In montagna deboli settentrionali, in rotazione da sudovest in serata.