Previsioni Meteo Lombardia: variabilità e instabilità nei prossimi giorni, temperature in aumento

“Fino all’inizio della prossima settimana una vasta area depressionaria insiste su gran parte dell’Europa determinando condizioni per lo più di variabilità accompagnate da intervalli di debole instabilità, in particolare a ridosso dei rilievi. Temperature massime in lieve graduale aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato da Arpa regionale.

Domani cielo poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio addensamenti irregolare, a tratti estesi in particolare a ridosso dei rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: deboli a ridosso dei rilievi. Limite neve oltre 1200 metri circa.

Temperature: minime stazionari o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 0 e 5°C, massime tra 14 e 17°C.

Zero termico: intorno a 1500 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino deboli orientali, con temporanei rinforzi in quota. Altrove deboli settentrionali o a regime di brezza, moderati sulle creste.