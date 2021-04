Previsioni Meteo: maltempo più forte nella seconda parte della settimana

Giungono nuove conferme dai modelli serali, circa un peggioramento ulteriore del tempo da metà settimane e, di più, verso il venerdì-sabato prossimi. Le previsioni meteo, dopo l’assorbimento dell’onda instabile di questi giorni, propongono un nuovo cavo depressionaria che, dai settori baltici-scandinavi, tornerebbe a puntare l’Europa centrale. Le vorticità più importanti, dovrebbero arrestarsi in prossimità dell’Austria ma, anse cicloniche secondarie legate alla medesima saccatura, riuscirebbero a penetrare bene sul bacino centrale del Mediterraneo, tanto da andare a isolare un nucleo di vorticità positiva circoscritto, ma piuttosto attivo, tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno. Questa manovra, si compirebbe tra giovedì 22 e sabato 24, quando sull’Italia tornerebbe una spiccata instabilità, anche con fasi di maltempo su qualche regione.

I settori più esposti all’azione perturbata, dato l’isolamento medio-basso del nucleo di vorticità, sarebbero soprattutto le regioni centro-meridionali. Nubi e piogge interesserebbero anche il Nord, dapprima i settori centro-occidentali, ma qui fenomeni più veloci magari nelle battute iniziali, poi quelli orientali, qui un po’ più indugianti tra giovedì e venerdì. Tuttavia, ribadiamo, l’instabilità più accesa riguarderebbe il Centro Sud, dapprima tra giovedì e venerdì il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, temporaneamente anche il Sud della Toscana e l’Umbria poi, tra venerdì e sabato, il Sud peninsulare quasi tutto, anche la Sicilia e il medio-basso Adriatico. Secondo le ultime previsioni meteo le piogge potrebbero dilungarsi anche per tutto sabato e fino a parte di domenica, sulle regioni centro-meridionali, ma questo dato ci riserviamo di confermarlo nei prossimi aggiornamenti. Stando agli aggiornamenti di questa sera, va sottolineato il rischio di un maltempo più intenso da metà settimana. Sulla sua esplicazione più in dettaglio, poi, ci torneremo via via sulla base di dati più certi e più prossimi all’evento.

