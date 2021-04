Previsioni Meteo, nel weekend avanza l’estate: Sabato ultime piogge residue, poi avanza l’Anticiclone

La circolazione instabile che sta interessando in queste ore diverse regioni italiane, specie del medio-basso Adriatico e meridionali, è destinata, secondo le previsioni meteo, ad allontanarsi progressivamente dall’Italia, con prospettive di sole sempre più prevalente nel corso del prossimo fine settimana. Nubi indugeranno ancora nella prima parte del weekend, essenzialmente sull’estremo Sud, sulla Puglia, sul Centro Sud della Lucania, sulla Calabria e sulla Sicilia, dove arrecheranno ancora locali piogge sparse, tuttavia più deboli, anche più localizzate e in esaurimento entro il pomeriggio-sera di sabato. Sul resto del paese, anche sul resto del Sud, già da domani, sabato 24, il sole e il tempo asciutto saranno prevalenti. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per questo fine settimana

Previsioni meteo per sabato 24 aprile 2021

Per la giornata di sabato 24, una residua circolazione settentrionale manterrà ancora nubi diffuse sull’estremo Sud, con deboli piogge sparse al mattino sulla Puglia centro-meridionale, sull’estremo Sud della Lucania, sulla Calabria, soprattutto sul Crotonese, Cosentino e settori ionici centro-settentrionali; addensamenti con locali rovesci anche sulla Sicilia settentrionale, in particolare sul Messinese, occasionalmente sul Catanese settentrionale. Sul resto del Sud, deciso miglioramento del tempo, con sole prevalente e naturalmente bel tempo e sole tutto il resto d’Italia. Progressivamente, nel pomeriggio e poi la sera, miglioramento anche sull’estremo Sud, salvo ultimi piovaschi pomeridiani sulla Calabria, occasionalmente sul Nordest della Sicilia, ma in cessazione con le schiarite prevalenti, la sera, anche su gran parte delle regioni meridionali. In prevalenza sereno altrove.

Previsioni meteo per domenica 25 aprile 2021

L’alta pressione, con valori mediamente tra 1018 e 1020 hpa, conquisterà tutto il paese, apportando condizioni di stabilità ovunque e anche di ampio soleggiamento. In particolare al mattino, i cieli si presenteranno sereni pressoché su tutto il territorio, salvo qualche nube sparsa qua e là sui settori alpini più settentrionali e occasionalmente sul medio-alto Tirreno. Nelle ore pomeridiane, data anche una maggiore calura diurna, saranno possibili più nubi convettive a carattere sparso, ma in particolare sui rilievi, soprattutto alpini, prealpini e anche appenninici. Si tratterà, tuttavia, di nubi perlopiù innocue o al più in grado di arrecare qualche addensamento sui rilievi alpini nord-orientali, tra l’altro Veneto e il Friuli, qui con qualche occasionale scroscio di pioggia. Asciutto altrove con bel tempo prevalente. Da evidenziare, nel corso del fine settimana, un progressivo aumento delle temperature con valori che, entro domenica, potrebbero incrementare fino a +3/+4°C in via generale se non localmente anche oltre, e massime mediamente comprese tra +18 e +23°C sulle pianure, ma punte fino a +25 a +26°C localmente, più probabili sulla Sardegna.

