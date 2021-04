Previsioni Meteo, nel weekend tornano le grandi piogge: una manna dal cielo dopo la siccità

Entro metà settimana, giovedì 8 aprile, l’irruzione di aria fredda con il relativo diffuso peggioramento del tempo sull’Italia, avrà lasciato il nostro territorio. Le previsioni meteo, infatti, sono per un aumento progressivo della pressione a iniziare proprio da giovedì e anche per tutto venerdì, con bel tempo e cieli ampiamente soleggiati, salvo ancora un po’ freddo, specie nelle ore notturne e al mattino. Fase di miglioramento però, che non durerebbe molto, perlomeno a più vasta scala sul territorio nazionale. Proprio a iniziare dal fine settimana prossimo, infatti, potrebbe farsi via via strada un flusso di correnti umide e instabili sud-occidentali, a matrice atlantica, il quale punterebbero soprattutto le nostre regioni settentrionali. Le previsioni meteo, infatti, computano la persistenza ancora di una vasta saccatura sub-polare in prossimità dei settori scandinavi, la quale tornerebbe a incidere verso le medie e basse latitudini, seppure questa volta occidentali, quindi non dirette sul Mediterraneo.

L’ orientamento del nuovo asse perturbato, sarebbe verso il Regno Unito, il Golfo di Biscaglia e la Penisola Iberica nordoccidentale, ma con sollevamento di aria umida e instabile dal Mediterraneo occidentale verso il Centro Europa e anche verso le nostre regioni settentrionali. Quindi, con buona probabilità a iniziare da sabato 10 aprile, sulle regioni del Nord tornerebbe a calare la pressione, per l’arrivo di queste correnti più perturbate oceaniche, tornerebbero anche le piogge diffuse, a iniziare dalla Liguria, Toscana, in estensione a tutto il Nord. Nubi anche tra il Lazio centro settentrionale, le Marche, ma qui fenomeni più occasionali. Possibili piogge e temporali forti sulla Liguria, poi sui settori alpini e prealpini tutti, qui con neve a quote medie o medio-basse. Il maltempo su queste aree si protrarrebbe per tutto il fine settimana e magari anche per qualche giorno ancora successivo. Le previsioni meteo indicano che con buona probabilità l’azione instabile non interesserebbe le regioni meridionali e le altre centrali, dove il tempo rimarrebbe sostanzialmente asciutto o, al più, con un po’ di nubi irregolari ogni tanto, ma senza altri fenomeni associati. Per di più, sulle regioni centro-meridionali, potrebbe agire la componente più secca delle correnti umide sud-occidentali o anche nordafricane, quindi con possibile più consistente aumento delle temperature e valori che si porterebbero anche oltre la norma propria del periodo. Temperature, invece, più o meno in norma sulle regioni settentrionali. La relazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

