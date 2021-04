Previsioni Meteo: nell’ultima settimana di Aprile torna il bel tempo, ma non per tutti

Le previsioni meteo ancora per una settimana circa, computano una circolazione mediamente instabile sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, per una reiterata azione di correnti dapprima fresche occidentali, poi anche più miti meridionali, ma ugualmente instabili almeno fino al 22/23 del mese. Infatti, sull’Europa e sui settori centro settentrionali del Mediterraneo, persisterebbe un cavo d’onda depressionario di matrice nordeuropea, inizialmente in forma più isolata tra l’Europa centrale e il nostro bacino, poi in ricongiungimento con il flusso instabile nordatlantico, ma ancora abbastanza incidente sui nostri settori verso metà settimana prossima. Insomma, per diversi giorni ancora il tempo si presenterà compromesso su molte nostre regioni, all’insegna di nubi e piogge abbastanza ricorrenti, seppure temporaneamente alternati a fasi più asciutte.

A quando, dunque, una possibile fase più stabile e magari anche più mite primaverile? Secondo le ultime previsioni meteo, qualche prospettiva di recupero anticiclonico si vede a iniziare dal 24/25 aprile e probabilmente poi per il prosieguo dell’ultima settimana del mese, ma non sembrerebbe per tutta l’Italia. Le evidenze bariche riscontrabili dagli ultimi aggiornamenti, sarebbero per un certo progressivo recupero dell’alta pressione nordafricana verso soprattutto le regioni centro-meridionali italiane dove, con buona probabilità, potrebbero arrivare giornate più stabili e anche più miti, a iniziare dall’ultimo fine settimana di aprile, fase 24/25 del mese e, probabilmente, per il resto di aprile. L’alta pressione, però, non riuscirebbe a offrire una efficace copertura verso le regioni centrali e, ancor meno, verso quelle settentrionali. Infatti, su queste aree, le previsioni meteo indicano una possibile interferenza atlantica che, dopo magari 1/2 giorni all’insegna di un tempo migliore, potrebbe portare nuovamente nubi e piogge sparse, a iniziare dai settori settentrionali poi via via in propagazione verso quelli centrali. Dunque, dagli ultimi aggiornamenti meteo, rileviamo la possibilità che dal 24/25 aprile e fino a fine mese possa arrivare una fase anticiclonica più stabile per le regioni centro-meridionali italiane, per il resto del paese, invece, l’instabilità potrebbe ancora avere seguito. Sotto l’aspetto termico, sarebbero attese temperature in lieve generale aumento, magari più apprezzabile al Sud, meno percettibile sulle aree centro-settentrionali. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: