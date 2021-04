Previsioni Meteo, nuovo peggioramento su mezza Italia tra martedì e mercoledì

Come da previsioni meteo, questa settimana sarà caratterizzata da una diffusa e a tratti anche accesa instabilità, in particolare sulle nostre regioni centro-settentrionali. Stando alle ultime elaborazioni modellistiche, l’instabilità vedrà due fasi particolari in cui le nubi e le piogge potranno essere più intense: una, tra martedì 27 e, ancor più, mercoledì 28, l’altra nella seconda parte della settimana, tra giovedì e sabato 1 maggio. Sul peggioramento verso il primo weekend di maggio, approfondiremo in altra sede, in questa, invece, ci soffermeremo sulle aree più interessate dal maltempo che si compirà dalla giornata di domani, martedì 27, la notte su mercoledì e ancor più il corso di mercoledì. Esso sarà determinato da un affondo più incisivo di una saccatura instabile, sempre di matrice baltica, il cui perno principale agirà sul Centro Nord Europa. L’asse di saccatura si orienterà verso Ovest, dapprima verso l’Europa centrale e poi verso la Francia, riuscendo a incunearsi con un cavo instabile secondario sul Mediterraneo centro-settentrionale.

La tipologia barica che caratterizzerà il peggioramento sarà del tipo espresso dell’immagine in evidenza, con i fronti più intensi che dalla Francia, Spagna, attraverso le Baleari e il Mare di Sardegna, di Corsica, si porteranno soprattutto verso le nostre regioni centrali dove il maltempo sarà più intenso. Dunque, a iniziare domani mattina, le previsioni meteo computano dapprima piogge diffuse sulle regioni settentrionali, via via verso la Toscana occidentale e il Nord Appennino, poi piogge in intensificazione verso l’Umbria, l’Emilia-Romagna in giornata, localmente anche verso le Marche e sulle regioni del medio-alto Adriatico. Entro sera, rovesci diffusi anche sul Lazio e Abruzzo, in forma irregolare sulla Sardegna, tuttavia, le piogge più intense andranno concentrandosi soprattutto nella giornata di mercoledì al Centro, tra la Toscana, l’Umbria e le Marche, anche forti su questi settori e con accumuli complessivi, entro mercoledì sera, possibili fino a 40/50 mm; piogge di buona consistenza anche tra Lazio, Abruzzo, Nord Appennino e Romagna. Nella notte di mercoledì, qualche sconfinamento nuvoloso sarà possibile anche verso il Sud, con occasionali, deboli piogge su Nord e Sud Campania, sulla Lucania e verso la Puglia centrale, ma si tratterà di addensamenti temporanei con precipitazioni di scarsa consistenza. Le regioni meridionali, infatti, continueranno a vedere, in linea generare, un tempo asciutto, soprattutto il resto della Campania, della Puglia, la Calabria e la Sicilia, per di più con temperature sempre molto miti.