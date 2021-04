Previsioni Meteo, nuovo peggioramento nel weekend: torna il maltempo, piogge abbondanti al Nord

Il fine settimana coinciderà con l’inizio di un guasto del tempo che si protrarrà per diversi giorni in particolare sulle regioni settentrionali e localmente su quelle centrali. Secondo le previsioni meteo, la circolazione cambierà radicalmente rispetto a quella che ha portato l’ultima fase perturbata in questa prima parte di settimana, con l’instaurazione di un flusso di correnti instabili proveniente dai quadranti occidentali, quindi dai settori oceanici, attraverso la Spagna e il Mediterraneo occidentale verso le nostre regioni centro-settentrionali. Aria, quindi, più mite, ma anche decisamente umida in grado di arrecare precipitazioni diffuse via via più intense le quali potrebbero persistere anche per i primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per sabato, 10 aprile 2021

Entrando più nel dettaglio, è atteso un progressivo peggioramento del tempo a iniziare da sabato 10 aprile con le piogge che subito, sin dal mattino, anzi, già dalla notte precedente, andrebbero interessando la Liguria, della Toscana, diffusamente in Piemonte. Già sabato mattina potrebbero arrivare precipitazioni forti tra Liguria e Toscana, deboli e irregolari sul resto delle aree interessate. Un po’ di nubi e qualche piovasco occasionale anche sul resto della Toscana e sulla Sardegna, meglio sul resto del Centro Nord. Per il corso della giornata di sabato e poi soprattutto in serata, le piogge dovrebbero estendersi a buona parte delle regioni settentrionali e anche di quelle centrali, soprattutto appenniniche, meno sui versanti adriatici tra Marche e Abruzzo e anche sull’Emilia Romagna centro-orientale e sul basso Veneto. Sarebbero piogge e rovesci mediamente moderati, ancora una volta forti sulla Liguria, soprattutto centro-orientale e sull’alta Toscana, localmente anche sui settori occidentali toscani. Possibili locali nevicate su Alpi e Prealpi a quote comprese tra 1.000 e 1.200 m. Tempo generalmente più asciutto e anche maggiormente soleggiato sul resto dell’Italia, salvo qualche breve rovescio sulle coste abruzzesi e sul Nord della Sardegna. Temperature in generale aumento.

Previsioni meteo per domenica, 11 aprile 2021

Per il giorno festivo di domenica, l’azione perturbata continuerà a insistere sui medesimi settori, con nubi e piogge ancora su tutte le aree settentrionali, localmente su quelle centrali, in particolare per la Toscana, in Nord del Lazio, l’Umbria e le Marche. I fenomeni continuerebbero a essere particolarmente forti tra la Liguria e la Toscana centro-settentrionale, localmente verso il Sud/Sudest Piemonte la Lombardia centro-meridionale. Su tutti questi settori sono attese temporaneamente anche precipitazione a carattere di nubifragio con ingenti quantitativi di acqua in unità di tempo ridotta. In particolare tra la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana, potrebbero aversi ingenti quantitativi entro sera con oltre 100/120 mm che si andrebbero a sommare ad altri importanti accumuli, mediamente intorno ai 50/70 mm, del giorno precedente. Quindi, rischio anche dissesti su queste aree. Continuerebbero naturalmente le nevicate su tutti i settori alpini e prealpini, intorno ai 1.100/1.400 m su Alpi occidentali, invece a quote un po’ più alte su quelle centro-orientali, mediamente tra 1.400 e 1.700 m. Da evidenziare qualche breve rovescio ancora possibile sul medio Adriatico e sul Nord della Sardegna, tempo generalmente più asciutto sul resto del Centro Sud, anche se con nubi irregolari rispetto al giorno precedente. Temperature in ulteriore e generale aumento. Venti tutti meridionali nel corso del fine settimana, mediamente deboli o moderati su buona parte dei settori peninsulari, ma anche forti, in particolare sul medio-alto Tirreno, sui Canali delle isole maggiori, sull’Adriatico largo, sul basso Adriatico, sullo Ionio settentrionale e orientale e anche sul Centro Nord Appennino.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: