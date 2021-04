Previsioni Meteo, oggi attenzione ai temporali pomeridiani: grandinate e nubifragi nelle zone interne

La mattinata odierna si presenta diffusamente soleggiata sul territorio, in particolare al Nord, ma diffusamente anche al Centro e al Sud. Nubi irregolari riguardano la Campania occidentale, localmente la Calabria, il Centro Sud Appennino, ma con scarsi fenomeni o qualche rovescio su Ovest Campania. Le previsioni meteo, però, mettono in guardia per una instabilità che continuerà a insistere soprattutto nelle ore pomeridiane. Nonostante, infatti, il nucleo principale della circolazione instabile in quota presente nei giorni scorsi proprio sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, si sia allontanato più verso l’Est Europa, dai quadranti settentrionali, continuano a giungere moderate correnti instabili in grado di attivare, soprattutto nelle ore più calde della giornata, una instabilità convettiva che interesserà soprattutto le regioni appenniniche centro-meridionali, anche quelle del basso Tirreno, in forma più isolata in rilievi centro-orientali nel Nord e quelli occidentali del Piemonte.

Intanto, grazie allo spostamento verso Est del nucleo più freddo principale in quota, va segnalato anche un aumento della temperatura mediamente intorno 1/2°C su gran parte del paese, localmente anche 3°C e sarà proprio questo aumento termico nei bassi strati che contribuirà a dare energia, nelle ore pomeridiane più calde, all’ascensione verticale innescata ancora da correnti instabili in quota e quindi a fenomeni temporaleschi che continueranno insistere su diverse regioni. Abbiamo già evidenziato che le aree più esposte alla circolazione settentrionale saranno quelle appenniniche del Centro Sud, quindi su questi settori, secondo le previsioni meteo, dobbiamo attenderci, dalle ore centrali e soprattutto per quelle pomeridiane, l’innesco di nubi cumuliformi via via responsabili di rovesci e anche temporali, più diffusi e più intensi tra i rilievi marchigiani meridionali, abruzzesi, laziali orientali, poi verso quelli campani, lucani e sui settori centro-meridionali pugliesi. Il rischio di rovesci irregolari e di qualche temporale, tuttavia, riguarderà anche il resto delle aree appenniniche e interne centro-meridionali, a partire dal Nord Appennino, Toscana, localmente anche rilievi emiliani e giù fino alla Calabria. Addensamenti con rovesci sparsi sono attesi anche sui settori alpini e prealpini centro-orientali, in qualche caso in sconfinamento anche verso le pianure vicine del Veneto e del Friuli, e altri rovesci o temporali tra l’alta Lombardia, l’alto Piemonte e i settori occidentali piemontesi. Sul resto del paese, le previsioni meteo indicano un tempo più clemente, quindi più ampiamente soleggiato, magari solo con un po’ di nubi irregolari qua e là, ma mediamente innocue.

