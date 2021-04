Previsioni Meteo, oggi l’ultimo colpo di coda dell’inverno: maltempo al Centro/Sud, neve a bassa quota

E’ in piena azione l’irruzione di aria fredda sull’Italia, ma con instabilità che va ormai concentrandosi al Centro Sud, fenomeni pressoché assenti sulle regioni centro-settentrionali o solo qualcuno localizzato. Le previsioni meteo annunciano un’ulteriore diminuzione della temperatura, per l’ingresso di correnti ancora più fredde nel corso della giornata e poi per la sera e notte prossime, con interessamento soprattutto dei settori adriatici, appenninici centro-meridionale e ancor più di quelli alpini e prealpini. In queste ore mattutine, la nuvolosità più diffusa è presente proprio fra il medio-basso Adriatico, i settori appenninici centro-meridionali e al Sud peninsulare, tuttavia con fenomeni piuttosto circoscritti e mediamente deboli, presenti in forma irregolare tra il Molise, il Foggiano, localmente la Campania centro-settentrionale, poi la Lucania e il Salernitano. Ci sono state anche locali nevicate e qualcuna debole è ancora presente tra il Molise, il Nord della Campania, localmente con imbiancate o accumulo di qualche centimetro.

Altra area instabile, qui per un maggiore scontro tra aria fredda proveniente da Est e quella più mite occidentale, è presente tra il Golfo Ligure centro-occidentale e il mare di Corsica, la Corsica stessa, con rovesci e temporali soprattutto in mare e qualche rovescio anche sull’estremo Ponente Ligure. Sul resto del paese, generalmente più asciutto e anche più ampiamente soleggiato, salvo nubi sparse o irregolari e qualche addensamento con fiocchi sui settori alpini centro-orientali, addensamenti anche sul Nordest della Sardegna. Per le ore pomeridiane e serali, le previsioni meteo indicano una persistenza dell’instabilità in particolare sulle aree centro-meridionali, Est e Sud Lazio, Centro Sud Abruzzo, Molise, poi giù verso la Campania, Lucania, a carattere locale anche sul Centro Sud della Puglia. Su questi settori sono attesi addensamenti ancora associati a rovesci sparsi e a altre possibili nevicate, mediamente intorno ai 500/700 m tra il basso Lazio, l’Abruzzo, il Molise, anche sulla Campania, Lucania occasionalmente nei rovesci più intensi anche più in basso. Fiocchi a 1000 m su Nord Calabria, poi anche qui in calo la sera tardi a 600 m. Possibili accumuli sui 5/7 cm localmente tra basso Lazio, Frusinate, Marsica e area Matese, Ovest Molise. Qualche rovescio sul Nordest della Sardegna, ancora fiocchi fino in valle sulle Alpi altoatesine e su quelle lombarde di confine, in serata rovesci anche sul Nordest della Sicilia, Messinese. Tempo migliore altrove e più asciutto. Freddo ovunque, più intenso su Alpi e sui settori centro-meridionali adriatici e appenninici.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: