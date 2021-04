Previsioni meteo: oggi si intensifica il maltempo, piogge e temporali più forti e diffusi

Si inasprisce l’instabilità, come da previsioni meteo, nel corso della giornata odierna su diverse regioni. Sull’Italia continua ad essere presente una circolazione instabile a carattere moderatamente freddo per via dell’azione di un nucleo di vorticità positiva in quota che si è isolato tra i settori centrali europei e il Nord del nostro Bacino. Gli effetti più diretti di questa circolazione di matrice nordeuropea, sono la presenza ancora di aria piuttosto fredda su diverse regioni settentrionali, specie del Nordovest, area relativamente fredda anche sul medio-alto Adriatico, e l’instabilità, in particolare tra l’alto Tirreno e il Piemonte. In forma più indiretta, però, questa medesima circolazione depressionaria in quota, ha messo in moto anche un’attività ciclonica nei bassi strati, quindi in prossimità del suolo, sul territorio nordafricano, la quale sta progressivamente salendo verso Nord andando a influenzare diverse nostre regioni.

Gli effetti legati a questa azione depressionaria dal basso, si evidenziano senz’altro più intensi con precipitazioni che, dalla notte e ancora più in queste ore, stanno interessando abbondantemente la Sardegna, in forma più irregolare le regioni del basso Tirreno, specie tra Calabria, localmente Sud Lucania e Sud Campania. Le previsioni meteo per il resto della giornata computano una ulteriore intensificazione delle nubi su buona parte della Sardegna, con piogge, rovesci e temporali spesso forti, in particolare sui settori centro-meridionali e orientali dell’isola che sarà la regione maggiormente esposta all’instabilità e ai fenomeni intensi: possibili accumuli di pioggia fino a 40 mm o oltre su Est Sardegna, specie tra l’Ogliastra e l’Est Cagliaritano. Nubi e piogge diffuse anche fra la Campania meridionale, la Lucania, il Nord della Calabria e localmente verso la Puglia centro-meridionale, rovesci sparsi anche sul Nord ed Est della Sicilia. Piogge sulla Liguria centrale, soprattutto tra il Savonese e il Genovese occidentale e, per tutto il giorno, insisteranno addensamenti con rovesci sul Piemonte soprattutto centro-occidentale e in prossimità dei settori alpini e prealpini. Su queste aree montuose piemontesi, le previsioni meteo continuano a computare locali nevicate, specie intorno ai 600 m. Tempo migliore sul resto del paese, salvo nubi irregolari diffuse al Centro con qualche locale rovescio in Appennino, e nubi irregolari anche sul resto del Sud; maggiore ampie schiarite sui settori centro-orientali del Nord. Le temperature continueranno a mantenersi fresche e sotto media ovunque, in maniera più accentuata al Centro, specie aree appenniniche e adriatiche, ancor più al Nord, in forma minore su estremo Sud e sulla Sicilia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: