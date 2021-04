Previsioni Meteo, ondata di caldo estivo negli ultimi giorni di Aprile: temperature fino a +32°C

Tempo molto variegato sul territorio italiano, in questa settimana. L’Italia sarà contemporaneamente obiettivo di due azioni bariche, una instabile atlantica in azione in particolari sulle regioni centro-settentrionali, un’altra stabile e calda di matrice nord-africa che interesserà, invece, soprattutto il Sud Italia. Le previsioni meteo annunciano un’ondata di calore importante sulle estreme regioni meridionali, specie sulla Sicilia, ma anche in Calabria, in particolare tra venerdì 30 e sabato 1 maggio, quando è confermato l’arrivo di isoterme prettamente estive: alla quota convenzionale di 1500 m potrebbero aversi tra +20 e +22°C in Sicilia, +18/+20°C in Calabria e diffusamente +15/+18°C tra il medio-basso Adriatico e il Sud peninsulare.

Valori questi che al suolo si tradurrebbero in punte ricorrenti verso i +28/+30°C, ma anche estreme fino a +32°C, su alcune aree pianeggianti siciliane o interne calabresi. Semmai a smorzare l’effetto di quella che sarebbe un’ondata di calore di tutto rispetto, la prima intensa del semestre caldo, specie sulle regioni del Sud, potrebbe essere l’arrivo di una certa nuvolosità irregolare dai settori occidentali la quale, oscurando un po’ il sole, potrebbe lenire l’effetto calura. Tuttavia, il contesto barico e termico ci sarebbe tutto per valori decisamente estivi sulle regioni meridionali, ma diffusamente anche su quello medio-basso Adriatico e del Sud in genere. Potrebbero esserci differenze termiche rispetto alla norma di +3/+4/+6°C al Centro Nord, diffusamente di +6/+8/+10°C al Sud e fino a +12°C tra Calabria e Sicilia. I possibili disturbi nuvolosi che potrebbero spingersi fino alle regioni meridionali, sarebbero frutto di un consueto, mai sopito flusso instabile atlantico che, invece, contemporaneamente all’azione calda nordafricana verso le regioni del Sud, interesserebbe le nostre aree settentrionali, localmente centrali. Quindi, un fine mese-inizio maggio, con previsioni meteo di tempo piuttosto differente da Nord a Sud, con ipotesi di piogge diffuse tra venerdì 30 e sabato 1 sul Nord Italia e tempo stabile e caldo, invece, al Centro Sud, magari solo con il transito di un po’ di dubbi regolari. La redazione di medio e continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per il ponte del 1 maggio, apportando quotidiani aggiornamenti.