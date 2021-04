Previsioni meteo: Pasquetta con tanto sole sull’Italia, ma attenzione al maltempo di Calabria e Sicilia

Aria piuttosto frizzante, in questa mattinata di Pasquetta, come da previsioni meteo, per l’azione di correnti più settentrionali che, tuttavia, nel corso della giornata, andranno spostandosi verso i settori dell’ex-Jugoslavia, abbandonando il nostro territorio. Dunque prospettive di un temporaneo aumento termico verso le ore centrali e pomeridiane e, naturalmente, con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, per via di una componente di aria più asciutta. Non ovunque, però, il tempo sarà sereno e bello. Infatti, sui settori più meridionali è presente una lieve ondulazione della circolazione, un cavo d’onda localizzato, in particolare tra i Canali delle isole maggiori, responsabile di una moderata instabilità, con maggiore presenza di nubi e anche qualche pioggia, di più sulla Sicilia, in forma irregolare e occasionale sulla Calabria e sull’estremo Sud della Sardegna.

I fenomeni associati saranno mediamente deboli, al più moderati localmente, salvo qualcuno più intenso in giornata sull’Ovest della Sicilia, tra Palermitano e Trapanese, poi anche verso i settori interni dell’Agrigentino e verso Caltanissetta; altri rovesci più significativi possibili sulle aree sud-orientali del Ragusano e Siracusano. Tanto sole sul resto del paese, ma con tendenza, in serata e ancor più in tarda serata, a un progressivo peggioramento sui settori alpini. Infatti, le previsioni meteo computano l’avanzata repentina di un nucleo di aria fredda dal Nord Europa verso l’Italia e il Mediterraneo centrale, nucleo che giungerà sulle Alpi in seconda serata, verso mezzanotte, e che porterà un repentino calo delle temperature, associato a nevicate che via via potranno cadere fino a quote basse. Sotto l’aspetto termico, vanno registrate temperature mattutine piuttosto fredde, per via dell’azione settentrionale che ha interessato i nostri settori nelle ultime ore, con valori minimi sullo zero o anche sotto zero sulle pianure centro-orientali del Nord e lungo tutto l’Appennino, fino a bassa quota. Già accennavamo, però, ha una evoluzione verso Est della circolazione fredda, quindi con aumento termico in giornata e valori più miti rispetto ieri, seppure temporaneamente. Dalla notte prossima e poi nel corso dei prossimi 2/3 giorni, infatti, le previsioni meteo indicano per l’Italia, l’arrivo di un’altra irruzione di aria fredda che catapulterà tutto il paese in condizioni prettamente invernali, anche con locali nevicate fino a bassa quota. Ma per maggiori dettagli su quest’ultima tendenza rimandiamo ai nostri prossimi editoriali.

