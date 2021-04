Previsioni Meteo: peggioramento in atto con le prime piogge al Nord/Ovest. La situazione in diretta

Ha preso il via, questa mattina, l’annunciata fase di maltempo su alcune regioni settentrionali. Come da previsioni meteo, il flusso instabile atlantico, mosso da una saccatura artica in affondo verso il medio Oceano, ha raggiunto anche parte delle nostre regioni. Proprio in queste ore, nubi diffuse interessano le aree del medio-alto Tirreno, quelle del Nord Appennino, del Nordovest, i settori alpini, ma con piogge che, al momento, riguardano essenzialmente la Liguria, l’Emilia occidentale, l’alta Toscana, localmente il Piemonte centro-orientale e la bassa Lombardia. Addensamenti e qualche rovescio anche verso la Sardegna occidentale. Si tratta di primi fronti provenienti dalle Baleari, in un flusso di correnti umide e mediamente anche miti, flusso che però non interesserà le regioni meridionali, fondamentalmente al margine di questa azione instabile e con tempo asciutto e più ampiamente soleggiato.

Le previsioni meteo computano una progressiva intensificazione di queste correnti sud-occidentali instabili nel corso della giornata, con piogge che, al pomeriggio, si faranno progressivamente più intense sulla Liguria, sulla Toscana, diffuse su tutto il Piemonte e piogge sparse, qui più irregolari, su Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Nord della Sardegna. Nubi irregolari sul resto del Nord e del Centro, ma tempo più asciutto. Continuerà un maggiore soleggiamento al Sud e sulla Sicilia. Attenzione in serata, poiché è atteso un sensibile peggioramento, in particolare sull’alto Tirreno, sull’alta Toscana, sulla Liguria, anche sul Piemonte meridionale, sull’Ovest Emilia, sul Golfo ligure in genere con rovesci e temporali diffusi e forti, localmente a carattere di nubifragio.

Non sono esclusi locali allagamenti lampo per quantità di pioggia importante in unità di tempo ridotta su queste aree, soprattutto liguri e dell’alta Lombardia. Possibili accumuli entro la mezzanotte sui 70/80 mm se non anche oltre. Piogge in intensificazione spesso moderate o forti anche tra il resto del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia, piogge irregolari in estensione un po’ a tutto il Nord e anche diffusamente al Centro, esclusi il Lazio centro-meridionale e il Molise. In serata nubi, ma probabilmente più asciutto, sulla Sardegna; continuerà un tempo caratterizzato da ampie schiarite al Sud, salvo un aumento di nubi sulla Campania e sul Nord della Puglia. In riferimento all’aspetto termico, le previsioni meteo computano un generale aumento delle temperature un po’ su tutto il paese, in maniera più apprezzabile sulla Sardegna e sulle aree centro-meridionali: i valori massimi sono previsti in pianura mediamente tra +14 e +21°C, naturalmente in meno al Nord dove più coperto e con piogge, ma punte localmente possibili fino a +22/+24° al Centro Sud e sulle isole. Aumento più contenuto al Nord, dove saranno possibili nevicate sui settori alpini, soprattutto centrali e occidentali, a quote variabili fra 1.100 e 1.400 m, localmente anche verso i 1000 m nei rovesci più intensi. Venti in intensificazione da Sudest un po’ su tutti i bacini, forti sui Canali e Mari delle isole maggiori e sul Tirreno largo e centro-settentrionale tutto.

