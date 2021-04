Previsioni Meteo, è la settimana della svolta stagionale: temperature in forte aumento in tutt’Italia

Dopo un lungo colpo di coda dell’inverno che soprattutto al Centro/Sud ha provocato tanto maltempo e freddo anomalo tra Marzo e Aprile, finalmente arriva la bella stagione. La settimana della svolta sarà proprio l’ultima di Aprile, che inizia con temperature in sensibile aumento. Aria calda proveniente dal vicino Nord Africa raggiungerà l’Italia in modo graduale e costante per tutta la settimana. Da Mercoledì 28 Aprile le temperature aumenteranno ulteriormente, superando diffusamente i +25°C in tutto il Centro/Sud per la prima volta in stagione, in forte ritardo rispetto alla norma dopo una prima parte di primavera dai connotati invernali (a sua volta, a seguito di un inverno eccezionalmente mite).

In vista del weekend, tra Venerdì 30 Aprile e Sabato 1° Maggio, dal cuore dell’Algeria Sahariana si protenderà sul Mediterraneo centrale una vera e propria ondata di calore estiva che farà impennare le temperature oltre i +30°C al Sud e soprattutto in Sicilia, dove le massime supereranno i +32/+33°C.

Al Nord, e soprattutto al Nord/Ovest, il clima sarà più umido e perturbato, ma comunque mite. In Europa, invece, tornerà il freddo all’estrem oNord, tra Regno Unito, penisola Scandinava, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e settori settentrionali di Polonia, Germania e Francia.