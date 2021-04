Previsioni Meteo per Mercoledì 7 Aprile, il giorno più freddo: temperature 10°C sotto le medie

Il fronte freddo, che ha fatto ingresso sull’Italia nella mattinata odierna a iniziare dal Nordest, ha imperversato per tutt’oggi sui settori centro-orientali del Nord, sull’alto Adriatico, su Emilia-Romagna, Nord Marche, portandosi in queste ore tra Toscana, Umbria, Centro Sud Marche e Abruzzo. Le previsioni meteo computano l’azione del fronte via via verso Sud, nella sera e poi durante la notte, quindi in concentrazione tra Sud Marche, Abruzzo, aree interne laziali, Molise fino al Gargano, Campania e basso Tirreno. Al fronte, come già ampiamente rilevato, si associa un sensibile calo termico per aria fredda dal Mare del Nord, che ha portato nevicate fino a bassa quota localmente perfino con fiocchi in pianura al Nordest, sulla Romagna e attualmente su parte dell’Appennino centro-settentrionale. Per il corso delle prossime ore serali e notturne, nevicate fino in collina o anche media-bassa collina, interesseranno soprattutto i rilievi tra Umbria, Marche Abruzzo e poi verso il mattino in concentrazioni fra Abruzzo, Molise e localmente Campania, rilievi del Foggiano.

Per la mattinata di domani, i maggiori addensamenti associati a rovesci sparsi, magari irregolari, ma in qualche caso anche di moderata intensità, sono attesi soprattutto sull’Appennino centro-meridionale, tra Abruzzo Molise Sudest Lazio, Campania, settori interni della Puglia, Lucania e fino alla Calabria tirrenica. Addensamenti e nevicate irregolari anche sui settori alpini, soprattutto di confine, con fiocchi fino in valle. Qualche rovescio anche sulla Sardegna nord-orientale, tempo mediamente più asciutto altrove o qualche precipitazione occasionale sul Sud della Puglia e sull’Agrigentino, in Sicilia. Previsioni meteo, per il pomeriggio di mercoledì, ancora all’insegna degli addensamenti fra il Lazio meridionale, il Molise, la Campania, il Nord della Calabria e il Sud della Puglia, associati a rovesci sparsi e ancora locali nevicate fino a quote di media bassa collina sui rilievi appenninici. In serata, rovesci tra il Sudovest della Lucania e la Calabria centro-settentrionale, tempo in miglioramento altrove, salvo addensamenti e ultimi fiocchi in valle sulle estreme alpi altoatesine di confine. Le temperature sono attese in sensibile calo anche al Centro Sud, con valori quasi ovunque inferiori di 6/8 fino a 10°C circa, rispetto a quelli tipici del periodo. Venti moderati o forti un po’ ovunque da Nord/Nordovest con mari molto mossi o agitati.

