Previsioni Meteo Piemonte: sulle Alpi torna la neve, fiocchi da 1.600 metri

Dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo, una perturbazione atlantica riporterà in Piemonte piogge e neve a partire dai 1.600 metri sulle Alpi.

Da domenica attesi i primi annuvolamenti, sul sud-ovest della regione, da lunedì le precipitazioni, quando Arpa Piemonte prevede la possibilità di picchi forti a ridosso delle Alpi Occidentali e del lago Maggiore.

Previste temperature massime in calo in pianura, a 20-21°C.

