Previsioni Meteo, primo giorno di Aprile con sole e caldo in tutt’Italia: fino a +28°C al Centro/Nord

L’alta pressione continua a insistere su tutto il Mediterraneo centrale e sull’Italia con previsioni meteo all’insegna della stabilità e di un piacevole caldo primaverile. Si tratta di un anticiclone più strutturato alle quote medio-alte, meno in prossimità del suolo dove, infatti, i valori sono in ulteriori diminuzione, mediamente compresi sul territorio tra 1018 e 1022 hpa. Tuttavia, efficacia stabilizzante decisamente persistente e con caldo, anzi, su alcune aree, quasi estivo. I valori termici continuano a porsi decisamente sopra la media del periodo e ancora una volta di più sulle regioni centro-settentrionali dove le previsioni meteo indicano temperature al di sopra di quelle tipiche del periodo fino anche a 7/8°C. Per la giornata odierna, sono attesi valori in aumento anche sulle regioni meridionali che, fino a ieri, sono rimaste un po’ più al margine della protezione anticiclonica e maggiormente esposte all’influenza di correnti un po’ più fresche settentrionali, quindi con temperature un po’ più sottotono.

Le punte massime potranno tornare a toccare i +27/+28° su diverse pianure delle aree centro-settentrionali, magari di più ancora una volta sui settori interni della Toscana, area fiorentina, e +26/+27°C anche sulla Pianura Padana centro-orientale, soprattutto tra il Sudest Lombardia e l’Emilia-Romagna centro-orientale. Potrebbero non essere escluse anche punte superiori ai +28° sulle aree interne toscane e valori medi sulle pianure centro-settentrionali tra +23 e +26°C. Accennavamo anche a un aumento sulle regioni meridionali e insulari, con massime mediamente compresi tra +18 e +23°C sulle aree pianeggianti. In riferimento allo stato del cielo, previsioni meteo naturalmente all’insegna di cieli in prevalenza sereni e soleggiati sulla gran parte del territorio, salvo un po’ di nubi basse indotte da umidità marittima in particolare lungo le coste del medio-basso Tirreno, da quelle meridionali toscani, a quelle laziali un po’ tutto, fino localmente alle coste campane, della Calabria tirrenica e un po’ di nubi basse locali anche sul Canale e Mare di Sicilia. Da segnalare, invece, un transito di nubi medio-alte pressoché innocue o solo in grado di velare leggermente il sole, su alcuni settori settentrionali, in particolare fra la Liguria, il Piemonte centro-orientale, la Lombardia e l’Emilia. Infine, previsioni meteo per venti moderati settentrionali sul basso Adriatico, sullo Jonio e localmente sulle regioni del Sud, moderati con rinforzi da Sudest sul Canale di Sardegna e moderati con rinforzi sud-occidentali tra il Golfo ligure orientale e il mare di Corsica settentrionale.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: