Previsioni Meteo, rischio violento Ciclone Afro-Mediterraneo al Sud tra 16 e 20 Aprile

Le previsioni meteo nel medio-lungo periodo, mostrano una possibile instabilità in crescendo sulle regioni centro-meridionali, in particolare al Sud e sulle isole maggiori. Intanto, più nubi e locali piogge inizieranno ad arrivare in queste prossime ore anche al Sud, per via di una disposizione più meridiana della circolazione e, quindi, per l’arrivo di correnti un po’ più fredde da Nord a cui le are meridionali risulteranno più esposte. A seguire, dopo una fase ibrida verso metà mese e con sostanziale variabilità su gran parte del paese, salvo più nubi e locali piogge di nuovo al Nord, le previsioni meteo annunciano un possibile guasto del tempo, più significativo da dopo metà mese e verso il 20 aprile, essenzialmente sulle regioni meridionali e insulari, poi magari via via anche al Centro e al Nord a fine periodo.

Questo possibile nuovo peggioramento, sarebbe mosso da uno sfondamento iniziale su Ovest Mediterraneo degli impulsi più freddi in alta quota con risposta immediata di una vasta attività depressionaria al suolo in prossimità del Nord Africa, segnatamente sui settori algerini e tunisini. Un’ampia circolazione instabile che via via risalirebbe verso Nord, andando a coinvolgere con nubi e piogge sempre più ricorrenti e intense, dapprima la Sardegna, poi la Sicilia, i settori meridionali peninsulari e progressivamente tutto il Sud e anche parte del Centro Nord verso il fine settimana prossimo. Insomma, le previsioni meteo computano nel medio-lungo periodo una possibile concentrazione del maltempo sulle regioni meridionali, poi localmente anche sul resto del paese, per una azione di una bassa pressione nordafricana che potrebbe agire su questi settori diversi giorni e comportare una protratta fase instabile. Contestualmente alle nubi e alle piogge, le temperature rimarrebbero in via generale sotto le medie stagionali, poiché, nonostante l’azione instabile provenga dal Nord Africa, su buona parte delle nostre regioni, anche meridionali, potrebbe prevalere una circolazione orientale mediamente più fresca della norma e, quindi, con valori ancora un po’ sotto le medie. Per il momento queste previsioni meteo per dopo metà mese risultano prevalenti nelle simulazioni modellistiche ma, naturalmente, vanno confermare nel corso dei prossimi giorni. La redazione di MeteoWeb, continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo, apportato quotidiani aggiornamenti.

