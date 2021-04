Previsioni Meteo Sardegna, torna il maltempo a Pasqua: temperature in calo, possibile pioggia mista a neve sui rilievi

Si indebolisce già oggi l’anticiclone africano che nei giorni scorsi aveva regalato un assaggio di estate per lasciare spazio all’ingresso di aria fredda e umida dal nordatlantico. In Sardegna, dunque, sarà una Pasqua all’insegna del freddo e della pioggia. Piogge sparse e temperature in calo sono previste un po’ ovunque sull’isola, mentre sui rilievi più alti non si esclude la probabilità di debole pioggia mista neve nella tarda nottata e primo mattino di domani.

Breve pausa lunedì con ampie schiarite, ma aumento della nuvolosità in tarda serata. Anche i venti di scirocco lasceranno il posto a venti dai quadranti settentrionali.